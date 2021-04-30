Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek - Son Dakika

Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek

30.04.2021 17:33

Gelen son dakika haberine göre - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, yaralananların sayısı ise 153'e yükseldi.

- Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek

BİŞKEK - Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, yaralananların sayısı ise 153'e yükseldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, sınırdaki anlaşmazlığı görüşmek üzere Mayıs ayında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran sınırda dün su kaynağının kullanımında yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan çatışmada bilanço artıyor. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda yaşanan can kaybı sayısının 31'e, yaralıların sayısının ise 123'e yükseldiği bildirildi. Kırgız yetkililer, sınırda durumun sakinleştiğini ve çatışmaların sona erdiğini belirtti.

Tacikistan'da 8 ölü, 30 yaralı

Tacikistan'ın Isfara kentinde yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada çatışmalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin de yaralandığını belirtti. Son verilerle birlikte iki ülke arasında çıkan çatışmalarda toplam ölü sayısı 39'a, yaralı sayısı ise 153'e yükseldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır noktalarının belirlenmesin ve bölgede gerginliğin giderilmesi konularının ele alındığı aktarıldı. Caparov'un görüşmede, devletlerarası sorunları diyalog yoluyla çözmekte ve Kırgız-Tacik sınırında istikrarlı durumu desteklemekte kararlı olduğunu belirttiği ifade edildi. İki ülke liderinin sınır sorununu barış yoluyla çözme konusunda Mayıs ayında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de görüşme gerçekleştirme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Kırgızistan ve Tacikistan hükümet heyetlerinin tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesiyle ilgili müzakerelere yarın Batken bölgesinde başlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke vatandaşları arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kırgızistan saati ile 20.00'de ateş ilan edilmesine ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Çatışmalar saat 00.00 sularında sona ermişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek
Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek
Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek
Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: - Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a ulaştı- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Tacikistan'a gidecek - Son Dakika


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