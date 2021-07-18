Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde akraba oldukları belirtilen E.B, D.E, E.E. ve O.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu E.E. ile O.E. yaralandı.

Silah seslerini duyan bekçilerin bölgeye gitmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, 14 boş kovan ve kavgada kullanılan 3 sopa tespit edildi.