Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı

20.10.2020 17:55
Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı, System.String[]

Son dakika haberler: Kırıkkale'de bir kişi, boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakla yaraladı.

Kırıkkale'de bir kişi, boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, M.E. (35) ile eşi K.E. (29) arasında boşanma davalarının olduğu gün, Kırıkkale Adliyesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, karısını bıçakla bacağından yaraladı.

Durumu fark eden adliyede görevli polis memurları kocayı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı - Son Dakika

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