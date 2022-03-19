Kırıkkale'de Çanakkale şehitleri için 'fener alayı'

KIRIKKALE'de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, fener alayı düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında binlerce Kırıkkaleli, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un da yer aldığı fener alayı, mehter takımı eşliğinde, Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçti. Etkinlik, mehter takımının gösterisinin ardından sona erdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sonuçları itibariyle dünyayı değiştiren mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesini ateşleyen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anıyoruz ve idrak ediyoruz. Kırıkkale ilimiz ve Osmaniye ilimizle birlikte Türkiye'de en fazla şehide sahip olan il ve biz bununla gurur duyuyoruz. Kırıkkaleliler bu programa önemli derecede ilgi gösterdiler ve muazzam katkıda bulundular. Allah hepsinden razı olsun, bütün şehitlerimizin yattığı yerler nur olsun" dedi.