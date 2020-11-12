Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi' - Son Dakika

Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi'

12.11.2020 11:47
Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi', System.String[]

Son dakika haberler: KIRIKKALE Valiliği'nce koronavirüs salgını kapsamında vatandaşın kurallara uyup uymadığını belirlemek için 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi' hayata geçirildi.

KIRIKKALE Valiliği'nce koronavirüs salgını kapsamında vatandaşın kurallara uyup uymadığını belirlemek için 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklar, ailelerinin koronavirüs kurallarına uyup uymadığını hem kontrol edecek hem de not vererek karne dolduracak.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, proje kapsamında Türk Metal Sendikası Mustafa Özbek İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile bir araya gelen Vali Sezer, proje hakkında öğrencilere neler yapacaklarını anlattı. Vali Sezer, "Pozitif vakalarda aile aile içi ziyaretler, site ve benzeri yerlerde ortak alan kullanımından kaynaklanan bir vaka artışı var. Bu vaka artışı ile ilgili olarak da biz bilinçlendirme çalışmalarımızı duyurmaya çalışsak da 'dikkat edelim' diye her yöntemi deniyoruz. Bugünde bu konuda 'çocukları bilinçlendirerek aile üzerinde bir kontrol mekanizması kurabiliriz' diye düşündük. Çünkü her aileye ulaşamıyoruz" dedi.

'AMAÇ, ÇOCUKLARIMIZI BİLİNÇLERDİRMEK, AİLELERİN DİKKATİNİ ÇEKMEK'Daha önceki yıllarda İçişleri Bakanlığı'nın projelerinde trafik konusunda çocukların 'trafik müfettişliği' yaptığını ve başarılı sonuçların alındığını hatırlatan Vali Sezer, şunları kaydetti: "Biz de pandemiyle ilgili olarak çocuklarımızı Covid-19 dedektifleri yaparak aileleri üzerinde bilinçlendirme noktasında böyle bir proje başlattık. Çocuklarımız salgınla ilgili uyulması gereken tedbirler konusunda bilgilendiriliyor ve kendilerine bir karne veriliyor. Yine aileye yazmış olduğumuz bir mektup ve uyulması gereken tedbirleri içeren bir broşür var. Çocuklarımızdan ailesine not vermesini istiyoruz. Buradaki amaç not vermek değil, hem çocuklarımızı bilinçlendirmek hem de ailelerimizin bu noktada biraz daha dikkati çekmek ve bilinçlendirmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur."

Ailelerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederek, en başarılı karneyi dolduran çocuklara hediyeler verilecek.


Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi'
Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi'
Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi'

Türk Metal Sendikası, Yunus Sezer, Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kırıkkale'de 'Covid-19 Dedektifleri İş Başında Projesi' - Son Dakika


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