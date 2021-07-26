KIRIKKALE - Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle 326. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında İlhan Bülbül'e ait daireden duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, apartmandaki vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı evde hasar oluştu.

Yangının, mutfakta buzdolabının takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirildi.