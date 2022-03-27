Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinin plastik atıklarının bulunduğu kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tesiste hasar oluştu.