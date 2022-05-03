Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Şarlayan ailesi, yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Asiye (14), Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan'ı (54), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.
Yedikleri balıktan zehirlendikleri şüphelenilen 4'ü çocuk 9 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
Kaynak: AA
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