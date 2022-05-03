Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

03.05.2022 23:16
Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Şarlayan ailesi, yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi.

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Asiye (14), Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan'ı (54), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Yedikleri balıktan zehirlendikleri şüphelenilen 4'ü çocuk 9 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.

YORUMLAR
500
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı Son dakika haberleri... Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
21:18 Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 23:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement