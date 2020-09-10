Son dakika haberi: Kırıkkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 12 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Caddesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı 12 cep telefonu, klonlanmış 2 cep telefonu, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bazı elektronik eşyalar ve IMEI klonlama cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.M.Y'ye adli işlem yapıldığı öğrenildi.