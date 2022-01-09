Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü yaralandı.
Mustafa Kaçar idaresindeki 71 KE 205 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Emre Kaçar'ın kullandığı 71 ACB 444 plakalı hafif ticari araç, Atadönmez Mahallesi Karadere mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 71 KE 205 plakalı araç devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Mustafa Kaçar yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika