Son dakika haberi | Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

12.07.2022 16:37
Son dakika haberi | Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Hüseyin B. idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolunda Emre Y'nin kullandığı 71 DV 013 plakalı otomobilli çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle araçlardaki Yalçın T, Yakup Y, Asabil A, Yalçın T, Emre Ö, Kevser B, Filiz Efsun B. (10) ve Muhammet Buğra B. (8) yaralandı.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Asabil A. ve Emre Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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