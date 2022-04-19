Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi

19.04.2022 14:44
Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haber: Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsteki bir çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsteki bir çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, E.T. (24) ve E.T'nin (27) Ankara'dan Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını değerlendiren Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çanta içerisinde 15 gram skunk ve 278 ecza maddesi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Kırıkkale, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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