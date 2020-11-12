Son dakika haberi... Kırıkkale'de Kovid-19 pozitif ve temaslı hasta ihbar hattı kuruldu - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "pozitif ve temaslı hasta ihbar hattı" kuruldu.

Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Kovid-19 denetimleri ve kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, tespit ettiğiniz Kovid-19 test sonucu pozitif veya temaslı olduğu halde karantinada bulunması gerekirken dışarı çıkarak izolasyonu terk edip kural ihlali yapanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0 530 124 22 79 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildiriniz. İhbar hatlarımıza yapılacak başvurular, ilgili denetim ve kontrol ekipleri tarafında ivedilikle çözümlenecektir. İhbarda bulunacak vatandaşlarımızın kimlik bilgileri ve telefon numaraları sistemimizde gizli tutulacak olun 3. şahıslar ile kesinlikle paylaşılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.