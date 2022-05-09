KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı

09.05.2022 14:20

Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında kızgın yağ kazanının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında kızgın yağ kazanının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren madeni yağ fabrikasında kızgın yağ kazanının bulunduğu alanda küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.

Söndürme faaliyetine Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ ve TÜPRAŞ'a ait itfaiye ekipleri de katıldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere, fabrikanın iştigal ettiği alan itibarıyla yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde üretimi yaptıkları için MKEK ve TÜPRAŞ'tan da yararlanılarak itfaiye ekiplerinin anında olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Tekbıyıkoğlu, "Zamanında müdahale edilmeseydi kontrol altına alınmasında güçlük çekilebilirdi. Hasar var ama bizi mutlu eden bir cana zararın gelmemesidir." dedi.

KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı
KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Madeni yağ fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


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