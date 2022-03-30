Son dakika haberi! Kırıkkale'de meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırıkkale'de meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldı

30.03.2022 15:48
Son dakika haberi! Kırıkkale'de meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldığı bildirildi.

İl Milli EğitimMüdürülğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin temel İslami bilimler ile imam hatip lisesi meslek derslerindeki kazanımlarının tespitine yönelik sınav, ülke genelindeki imam hatip liseleri arasında eş zamanlı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik Türkiye geneli meslek derslerindeki kazanımlarla ilgili sınav yapıldığını belirtti.

Hazırlanan sınav salonlarında öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınavlara katıldığını aktaran Tüfekçi, mesleki olarak yüksek başarılar elde edeceklerine inandığını kaydetti.??????

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milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, İmam Hatip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırıkkale'de meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldı - Son Dakika


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