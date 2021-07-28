KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Balışeyh ilçesi Uzunlar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 15.30 sıralarında Balışeyh ilçesi Uzunlar köyünde bulunan çam ormanlarında henüz tespit edilemeyen bir sebeple yaklaşık 10 dönümlük alanda yangın meydana gelmiştir. Nispeten seyrek çam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın İtfaiye ve Orman ekiplerimizin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.

Görüntü detay

--------------------

-Yanan ormanlık alandan drone görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)