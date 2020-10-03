Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

M.İ, olay yerinde öldü, sürücü ile araçtaki Burak A. (26), yaralandı.

Kırıkkale 'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

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