KIRIKKALE - PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi 2466. Sokak'taki devriyesi sırasında sokakta bulunan A.S.E'nin (24) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada A.S.E'nin izleminin devam ettiğini belirlemesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada A.S.E'nin PCR testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edildi.

Markete gittiğini iddia eden A.S.E'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.