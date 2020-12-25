Son dakika haberi... Kırıkkale'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Cebrail Uçakkuş (39) hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Cebrail Uçakkuş'un kullandığı 06 YMP 08 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cebrail Uçakkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uçakkuş'un cansız bedeni, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.