Son dakika haberi... Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.T.'nin tabanca ile ateş açması sonucu, B.P. (18) bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen D.T. ile B.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, D.T. tabancasını çıkararak B.P.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda B.P., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan, D.T. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.