Son dakika haberi! Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye 49 bin 259 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye 49 bin 259 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16-19 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasında il genelinde 294 ekip ve 1022 personel, 286 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 26 kişiye 49 bin 259 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, denetimlerde 3 bin 977 kişi ve 1802 araç sorgulandı, aranan 12 kişi yakalandı, 40 araca 39 bin 858 lira ceza uygulandı.