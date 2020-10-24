Son dakika haberi! Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Dün akşam pazar yerine geldiği ve geceyi burada geçirdiği öğrenilen Şevki B'nin tezgahında boş kolonya şişesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki pazarda tezgahını kuran Yasin Budak, yan tarafındaki esnaf arkadaşı Şevki B'nin (47), tezgahının üzerinde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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