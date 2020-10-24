Son dakika haberi! Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti

24.10.2020 10:45
Son dakika haberi! Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de tezgahının üzerinde hareketsiz yatarken bulunan pazar esnafı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de tezgahının üzerinde hareketsiz yatarken bulunan pazar esnafı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki pazarda tezgahını kuran Yasin Budak, yan tarafındaki esnaf arkadaşı Şevki B'nin (47), tezgahının üzerinde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Şevki B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam pazar yerine geldiği ve geceyi burada geçirdiği öğrenilen Şevki B'nin tezgahında boş kolonya şişesi bulundu.

Şişe, içindeki kalıntının muhtevasının belirlenmesi için incelemeye alındı.

Kırıkkale, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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