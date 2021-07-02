Son dakika haberleri! KIRIKKALE - Toptancı halinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de toptancı halinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

İddiaya göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki toptancı halinde çay ocağında oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ, Ö.B.B. ve B.Y. tabanca ile yaralandı.

Yaralılar, yakınlarının yardımıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Yaralı yakınlarının taşkınlık çıkardığı hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastanede gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.