Son dakika haberi | Kırıkkale'de yeni mezarlık yeri çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haberi | Kırıkkale'de yeni mezarlık yeri çalışmaları

Son dakika gelişmesine göre Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yer arama çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi, şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık yerini oluşturmaya başladı.

Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yer arama çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi, şehrin ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yeni mezarlık yerini oluşturmaya başladı.

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Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, il genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ettiklerini belirtti.

Son olarak mezarlıkların kapasitesinin dolmaya başlaması üzerine yer arayışına başladıklarını ve çevre yolu üzerinde yaklaşık 79 bin metrekare alana yeni mezarlık alanı oluşturulduğunu aktaran Saygılı, "Kırıkkale uzun bir süre mezarlık yeri sıkıntısı yaşamayacak. Kırıkkalelilerin defin işlemlerini ve kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için yeni mezarlık alanında planlama çalışmaları tamamlandı. Peyzaj, asfalt ve yaya düzenlemeleri çalışmalarına başladık. Yeni mezarlık alanı içerisinde vatandaşların her türlü ihtiyaçları da ayrıca düşünülmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yetişmiş ağaçlarında bulunduğu alanda yapılacak yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla nezih bir ortam sunulacağını ve isteyen vatandaşlar için aile mezarlığı yeri satışının da yapılacağını kaydetti.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:59 Kaynak: AA

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