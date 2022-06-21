Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

21.06.2022 13:56
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde, yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde yolculardan C.V.'nin durumundan şüphelenen polis, şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.V., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika

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