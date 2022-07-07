Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan hekimler
Dr. Ekrem Karakaya için saygı duruşu
Dr. Neslihan Şebin'in açıklaması
Hekimlerin alkışlı protestosu KIRIKKALE - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde bir araya gelen hekimler ve sendikalar saldırıya tepki gösterdi.
Dr. Neslihan Şebin, "Bugün en zoru, ciğerimiz yanıyor. Dik durmaya çalışıyoruz." dedi.
Basın açıklamasının ardından hekimler, Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini alkışla protesto etti.
Öte yandan, Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığınca Yüksek İhtisas Hastanesi önünde de basın açıklaması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika