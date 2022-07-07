Hekimlerin alkışlı protestosu KIRIKKALE - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde bir araya gelen hekimler ve sendikalar saldırıya tepki gösterdi.

Dr. Ekrem Karakaya ile Karabük'te 9 Yıl Çalışan Hekim Arkadaşları Anlattı: 'Acım Gerçekten Çok Büyük Ama Öfkem de Bir O Kadar Büyük'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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