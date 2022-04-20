Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu

20.04.2022 19:31

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde triportör ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde triportör ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pınarhisar ilçesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki triportör ile A.K. hakimiyetindeki 39 AH 422 plakalı tır çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan triportörün sürücüsü E.B. ve triportörde yolcu olarak bulunan F.G.B. yola savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine kısa sürede 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, meydana gelen feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu
Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu
Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu
Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu

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Kırklareli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırklareli'de feci kaza... Triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu - Son Dakika
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