KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık birimlerinde ihtiyaç görülmesi halinde, berber kuryeler, taksici, pazarcı esnaflarına Covid-19 tarama testi yapılmasına karar verdi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından ülke, vatandaşlarını korumak, salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplanıp yeni kararlar aldığını açıkladı.

Açıklamada dün, şehir dışından gelenlere yönelik test uygulanacağı şeklindeki kararın yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği görüldüğü ifade edilerek, ilgili maddenin yenilerek, uygulanacağı kaydedildi.

Alınan kararlar şöyle açıklandı: "Sağlık birimlerimizce ihtiyaç görülmesi halinde, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılacak planlama doğrultusunda, ilimiz genelinde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanlarına, kuryeleri dahil kargo firması çalışanlarına, kuryeleri dahil paket servis hizmeti vermekte olan lokanta çalışanlarına, market, AVM çalışanları ile pazarcı esnafına, taksi şoförlerine, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförlerine, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik filyasyon ekiplerimizce Covid-19 tarama testi yapılmasına, yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"