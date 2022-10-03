Son dakika haberi | Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı

03.10.2022 11:20
Son dakika haberi | Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarptı. Kaza sonrasında 1 jandarma şehit oldu.

Kaza Lüleburgaz - Babaeski yolunun 4. Kilometresinde meydana geldi. 2 otomobilin kazaya karıştığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Kaza bölgesinde yol güvenliği için önlemler almaya çalışan jandarma ekiplerine yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 1'i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Her iki asker kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıdemli Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Şehit Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlenerek memleketi Kayseri'ye uğurlanacak. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika

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