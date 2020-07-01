Son dakika haberi: Kırklareli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Vize ilçesi Çakıllı beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 39 DY 189 plakalı araç, Tekke mevkii üzerinde önünde seyreden Emre D. idaresindeki 34 RSB 68 plakalı traktörü sollama yapmak istediği sırada karşı yönden gelen Yılmaz O. idaresindeki 59 TR 408 plakalı otomobil ve sollamak istediği traktörle çarpıştı. Kazada 39 DY 189 plakalı aracın sürücüsü Recep K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Recep K. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza sonucu uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ