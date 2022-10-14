Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
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Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

14.10.2022 12:23

Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi Vali Ekici: Operasyonunun adı gibi kökünü kurutacağızKIRKLARELİ Kırklareli Valisi Birol Ekici narkotik eğitim tırını ziyaret etti.

Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi

Vali Ekici: Operasyonunun adı gibi kökünü kurutacağız

KIRKLARELİ Kırklareli Valisi Birol Ekici narkotik eğitim tırını ziyaret etti. Ekici dün yapılan 'Kökünü kurutma' operasyonunda hatırlatarak gözaltı sayısının 46'ya çıktığı açıkladı.

Kırklareli'ye gelen narkotik eğitim tırını ziyaret eden Vali Birol Ekici 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısının 46'ya çıktığını söyledi. Ekici, 51 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla İstanbul Valiliğimizin destekleriyle bu gün şehrimizde uyuşturucunun önlenmesi mücadelesinin çerçevesinde Narko Tırı şehrimize getirmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla kökünü kurutma operasyonları devam ediyorum. Dün 44 kişiyi yakaladığımızı 7 kişiyi takip ettiğimizi bildirmiştik. Onlardan 2'sini daha yakaladık. Hepsini yakalayacağız ve şehrimizde çocuklarımızı zehirleyen, gençlerimizi zehirleyen, geleneksel Türk aile yapısını dinamitleyen uyuşturucu tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Dünkü operasyonunun adı gibi kökünü kurutacağız. Bu gün burada gençlerimizi ailelerimizi Kırklarelili tüm vatandaşlarımızın bu konuda ki mücadelelerine bilinçlendirme desteği vermek istedik. Narko Tırını şehrimizde onlara sunuyoruz" dedi.

Vali Ekici konuşmasının ardından narkotik eğitim tırında gezdi.

'Kökünü kurutma' operasyonunda dün 44 kişi gözaltına alınmış, 771,99 gram esrar, 43,45 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat, tabanca, 40 tabanca mermisi, av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 alüminyum folyo, eldiven, 96 sahte 50 liralık banknot ele geçirilmişti.

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Kaynak: İHA

Birol Ekici, Kırklareli, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli haberi... Kırklareli'de 'Kökünü kurutma' operasyonunda gözaltı sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
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