Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı

09.10.2022 11:29
Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin Kırklareli, İzmir ve Bursa'da bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İzmir ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalandı. Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı Bülent Arınç'ın acı günü Bülent Arınç'ın acı günü Bursa'da apartmanın önündeki mezarda kimin yattığını öğrenenler adeta yıkıldı Bursa'da apartmanın önündeki mezarda kimin yattığını öğrenenler adeta yıkıldı
Kaynak: AA

Kırklareli, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:43:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement