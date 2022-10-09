Gümrük görevlisi İ.Y, rüşvet istediği kişiden 3 bin avro alırken suçüstü yakalandı. Bursa'da bulunan diğer şüpheli M.Y.D. ise operasyon kapsamında evinde gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gümrük görevlisi İ.Y. ile M.Y.D'nin Kırklareli, İzmir ve Bursa 'da bazı vatandaşlardan haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kırklareli merkezli rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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