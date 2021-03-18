18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırklareli'nde de kutlandı.

Türkiye geneli korona virüsüne yönelik alınan çeşitli önlem ve tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü maske ve mesafe kuralına uyularak tören düzenlendi. Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlerimize duaların okunmasıyla başladı.

Kırklareli Şehitliğinde gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Tören Dernek Başkanı Murat Çiftkardeşler'in konuşmasının ardından Vali Osman Bilgin'in Şehitlik Şeref defterinin imzaladı.

Bilgin beraberindekilerle şehitliğe çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu. - KIRKLARELİ