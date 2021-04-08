Son dakika haberi... Kırklareli'nde 2 işletmede kumar oynayan 46 kişiye 144 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi