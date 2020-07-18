Son dakika haberi! Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde su çıkarmak amacıyla izinsiz sondaj yaptığı iddia edilen kişi hakkında tutanak hazırlandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sütlüce köyünde H.U'yu sondaj yaparken suç üstü yakaladı.

Şüpheli hakkında hazırlanan tutanak Devlet Su İşleri Müdürlüğüne gönderildi.

İş kazası

Vize ilçesinde elini biçerdöverin kayışına sıkıştıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğucak köyünde arızalanan biçerdöveri tamir etmeye çalışan F.Y. sol elini motor kayışına sıkıştırdı.

Elinden yaralanan F.Y. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine sevk edildi.

F.Y. buradaki ilk tedavisinin ardından Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize giren 5 şüpheliye 3 bin 528 lira ceza kesildi

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bölgelerde kurallara uymayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize Kaymakamlığı tarafından geçici bir süre denize girmenin yasaklandığı bölgelerde denetim yaptı.

Ekipler kurala uymayan 5 kişiye 3 bin 528 lira ceza yazdı.