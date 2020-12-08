Kırklareli'nde bir sürücü, park halindeki kamyonette ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Sungurbey Caddesi'nde park halindeki 39 AP 698 plakalı kamyonetin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Sadullah Malkoç'un (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Malkoç'un cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.