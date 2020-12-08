Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi 'ndeki evinde yalnız yaşayan Erkan Odan (51), kendisine yemek getiren komşuları tarafından hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Odan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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