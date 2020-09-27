Son dakika haberi: Kırklareli'nde çukura düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırklareli'nde bir çukura düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Bağlık Mevkisi Emin Düzyol sokakta boş bir arsada 3 metre derinliğindeki çukurdan köpek sesi duyan vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.
Merdiven yardımıyla çukura inen bir itfaiye eri, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
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