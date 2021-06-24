Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız