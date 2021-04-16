Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 33 düzensiz göçmen yakaladı. Pakistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere yurt dışına kaçması için organizatörlük 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda H.T., B.G., M.D., H.G isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ