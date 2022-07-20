KIRKLARELİ - Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde eski bir fabrikadan bakır kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde önceden ayçiçeği yağı fabrikası olarak kullanılan eski binada kabloların çalındığı ihbarını değerlendirdi.
Ekipler T.Ü'yü (35), fabrikanın zemin katında bakır kabloları söktüğü sırada suçüstü yakaladı.
Şüpheli gözaltına alındı.
Fabrikadan şüphelinin söktüğü 80 metre bakır kabloya ise el konuldu.
T.Ü'nün 7 hırsızlık, 5 uyuşturucu ve basit yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.
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