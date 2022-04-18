Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

18.04.2022 19:58
Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı.

Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı.

Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek inceleme bulundu.

Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi.

Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı
Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı
Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı
Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı
Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu

Kazandere Barajı, Kırklareli, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırklareli'nde, İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı - Son Dakika
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