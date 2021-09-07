Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 1. derece sit alanında Ö.D. ve R.T'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
Zanlılara ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza verildi.
Kaynak: AA
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