Son dakika haberi... Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı

19.10.2022 12:46
Son dakika haberi... Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı

Son dakika haberine göre KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan 6 kişi, gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan 6 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile köylerde 'kaçakçılık', 'uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi çeşitli suçlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 2 muşta, 1 döner bıçağı, 550 litre kaçak içki, 225 metre bakır kablo, 2 demir kesme makinesi ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kırklareli'nde jandarmadan operasyon; 6 gözaltı - Son Dakika
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