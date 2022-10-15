Son dakika haberi! Kırklareli'nde kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kırklareli'nde kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu

15.10.2022 13:36
Son dakika haberi! Kırklareli'nde kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu

Son dakika haber... Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp olarak aranan iki arkadaş ormanlık alanda ölü bulundu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp olarak aranan iki arkadaş ormanlık alanda ölü bulundu.

Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik arama sonucu, Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde Yavuz ve Kocamanoğlu'nun hareketsiz yattığını gördü.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu'nun cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırklareli'nde kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika

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