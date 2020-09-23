Son dakika haberi: Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 28 bin 800 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye toplam 28 bin 800 lira ceza yazdı.