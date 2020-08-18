Ekipler, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli 'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza yazdı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:17

Kaynak: AA

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