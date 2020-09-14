Son dakika haberi: Kırklareli'nde maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Ekipler, Lüleburgaz , Vize ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Kırklareli 'nde jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 17 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı.

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi