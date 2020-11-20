Son dakika haberi! Kırklareli'nde polis, "geleceğe nefes" olmak için fidan dağıtıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Kırklareli'nde polis, "geleceğe nefes" olmak için fidan dağıtıyor
20.11.2020 12:55
Son dakika haberi: Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Geleceğe nefes ol" sloganı ile temin ettikleri çam fidanlarını mahalle muhtarları, sağlık çalışanları ile vatandaşlara ulaştırıyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Geleceğe nefes ol" sloganı ile temin ettikleri çam fidanlarını mahalle muhtarları, sağlık çalışanları ile vatandaşlara ulaştırıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğünden aldıkları çam fidanlarının toprakla buluşturulması amacıyla çalışma yürütüyor.
Ekipler ilk olarak Yeşilay Danışmalık Merkezi (YEDAM) bahçesine çam fidanı dikti.
Daha sonra mahalle muhtarları, 112 çalışanları ve vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi.
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