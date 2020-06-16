Son dakika haberi: Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, etkili olan şiddetli sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerinde de zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Polis ekipleri, trafiğin etkili olduğu bölgelerde olumsuzlara mahal vermemek için çalışmalar yaparken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında sığındı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.